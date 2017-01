ÉCLAIRAGE - Selon "Le Canard Enchaîné", l'épouse de François Fillon aurait occupé un emploi fictif d'attachée parlementaire auprès de son mari.

> Qu'est ce qu'un attaché parlementaire, le poste qu'aurait occupé Pénélope Fillon ? Crédit Image : CHAMUSSY/SIPA

par Philippe Peyre , Dominique Tenza publié le 25/01/2017

Le poste d'attaché parlementaire est au cœur d'une polémique nationale. Qu'ils soient "attachés", "conseillers" ou encore "collaborateurs", ce sont les précieux assistants, de jour comme de nuit, de nos 577 élus parlementaires. Un métier sous les feux des projecteurs depuis les révélations du Canard Enchaîné selon lesquelles Pénélope Fillon l'aurait été auprès de son mari, François. Elle aurait touché 500.000 euros de par ses fonctions. Rien d'illégal dans cette situation mais, selon les révélations du journal satirique, il s'agirait d'un emploi fictif rémunéré aux frais des contribuables.



Un attaché parlementaire est le bras droit d'un élu au Parlement. On peut même parler de plusieurs bras droit car ce ne sont pas moins de cinq collaborateurs que peuvent s'offrir les parlementaires. Ils bénéficient en effet d'une enveloppe de 9.500 euros par mois pour les rémunérer (le salaire moyen tourne autour de 2.000/2.500 euros net par mois).



Ces personnes sont, par définition, rattachées à la vie du Parlement et sont en quelque sorte les yeux et les oreilles de leur employeur concernant l'évolution du travail législatif. C'est un travail à temps plein, tant les missions sont diverses et denses (rédaction de notes, de discours, travail sur des textes de loi, etc).

Conjoints, fils, filles... Des parlementaires aux familles très "attachées"

"C'est plus clair qu'il n'y ait pas de conjoint qui travaille avec les députés", a estimé Bruno Le Roux ce mercredi 25 janvier au micro de RTL. Cette pratique est en effet courante et en 2014, Mediapart avait fait les comptes : l'Assemblée nationale rémunérait 52 épouses, 28 fils et 32 filles de députés.



Le règlement de l'Assemblée n'interdit pas d'employer des proches mais il faut respecter certaines règles. Il doit notamment s'agir d'un véritable travail et c'est justement ce que reproche Le Canard Enchaîné à Pénélope Fillon. La plupart des témoins qu'il cite assurent ne jamais l'avoir vue ni à l'Assemblée ni dans la Sarthe. Autre règle : ne pas dépasser une rémunération de 4.780 euros par mois - Pénélope Fillon aurait perçu 4.600 euros mensuels, toujours selon le journal, soit juste en-dessous de la limite légale.



De surcroît, depuis la loi sur la transparence en 2013, les parlementaires sont dans l'obligation de dévoiler l'identité de leurs collaborateurs. Selon Le Canard enchaîné, c'est justement à partir de cette date que se serait arrêtée la collaboration entre François Fillon et son épouse.