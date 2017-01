INFO RTL - Le président de la République, comme pour le premier tour, n'ira pas voter dimanche 29 janvier pour départager Benoit Hamon et Manuel Valls.

Crédit : Patrick KOVARIK / AFP François Hollande à la sortie du Conseil des ministres, le 21 décembre 2016

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La gauche est désormais divisée en deux branches distinctes. Le premier tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire passé, les électeurs sont désormais amenés à choisir entre Benoît Hamon, arrivé en tête avec 36%, et Manuel Valls, deuxième avec 31%. Un choix que ne fera pas François Hollande, selon nos informations.



En déplacement au Chili dimanche 22 janvier, le président de la République n'avait pu se déplacer pour départager les sept candidats en course au premier tour. Cette fois-ci, le chef de l'État ne possède aucun mot d'excuse, aucun déplacement à l'étranger. François Hollande sera bel et bien sur Paris mais ne se déplacera pas pour voter entre son ancien ministre de l'Éducation nationale et son ancien Premier ministre. Définitivement, le pensionnaire de l'Élysée refuse de se mêler à cette primaire de la gauche. "S'il avait voulu s'en mêler, il aurait été candidat", déclare même un de ses proches.

Hollande a téléphoné à Valls

Jusqu'au bout de cette primaire, le chef de l'État aura brillé par son absence. Pour cause de théâtre il n'avait pas regardé le second débat télévisé. Une sortie que les candidats n'avaient pas du tout appréciée alors qu'un proche de Benoît Hamon voyait même cela comme un "bras d'honneur pour la gauche".



François Hollande reste donc à distance. Enfin presque... Toujours selon nos informations, et même si l'Élysée ne confirme pas, le président de la République a passé un coup de fil à Manuel Valls après le premier tour. Benoît Hamon n'a pas eu cette chance.