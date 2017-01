ÉDITO - L'éditorialiste revient sur l'absence de François Hollande lors des primaires organisées par le PS.

> "Hollande n'a pas de gratitude à avoir envers Hamon et Valls", estime Alain Duhamel Crédit Image : Damien Rigondeaud Crédit Média : Alain Duhamel Télécharger

François Hollande est en Amérique latine mais l'actualité en France le rattrape. RTL révélait lundi 23 janvier que le chef de l'État n'irait pas voter au second tour de la primaire organisée par le Parti socialiste dimanche 29 janvier. Une décision qui ne surprend pas Alain Duhamel : "Cela ne me choque pas du tout. François Hollande a toujours dit qu'il ne prendrait pas part à cette bataille et ce ne sont pas les derniers couacs concernant les chiffres de la participation qui lui donneront envie de changer d'avis", analyse l'éditorialiste.



Si le président ne veut pas se mêler du scrutin, selon Alain Duhamel, François Hollande n'a, en plus, aucune gratitude à témoigner aux deux candidats. "Benoît Hamon, le ministre frondeur qui a contesté son quinquennat et Manuel Valls qui l'a poussé à ne pas se présenter", rembobine le journaliste. Pour autant, "cela ne signifie pas qu'il se taira jusqu'au bout". Selon Alain Duhamel, les derniers résultats du chômage plus mauvais que les mois précédents ne vont pas non plus dans le sens du chef de l'État : "l’inversion incontestable de la courbe du chômage était son Graal, et c'est un symbole qu'il n'a pas".