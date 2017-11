publié le 16/11/2017 à 12:42

Les récits de harcèlement se poursuivent. Et depuis mardi 14 novembre, les regards se tournent également vers le Mouvement des jeunes socialistes (MJS). Huit femmes ont décidé de parler. Dans les colonnes de Libération, elles accusent Thierry Marchal-Beck, ancien président de l'organisation, d'agressions sexuelles.



Des révélations qui "révulsent" Lauriane Deniaud, celle qui l'avait précédé à la tête de l'organisation. "Je souhaite adresser un message aux femmes et à celles du mouvement des jeunes socialistes. Je souhaite leur dire qu'elles sont très courageuses. Que je les admire, que je les soutiens", déclare-t-elle.

Au micro de RTL, elle se dit "profondément désolée de ne pas avoir su recomposer le puzzle". "Je suis en colère contre cet homme et je regarde forcément dans le rétroviseur en me demandant ce qu'on a loupé, pourquoi on n'a pas vu, pourquoi on n'a pas su voir", poursuit-elle assurant se "refaire le film".

Surtout que ces comportements, elle connaît cela. "J'ai eu des textos, des messages insistants de hauts responsables du parti pour m'inviter à dîner dans des hôtels parisiens", commence Lauriane Deniaud. Avant d'enchaîner : "J'ai subi des attouchements lors d'un meeting dans un stage pendant une élection présidentielle de la part d'hommes qui étaient présents dans la foule".



Face à la libération de la parole féminine, l'ancien responsable des MJS lance un appel : "Je souhaite dire aux hommes engagés en politique, et plus généralement à tous, qu'il faut que ça s'arrête".