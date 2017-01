Affaire Pénélope Fillon : les proches du candidat cherchent un responsable

Le clan du candidat de la droite et du centre dénonce le timing de cette affaire, révélée en pleine campagne présidentielle.

Crédit : SIPA François Fillon le 14 janvier 2017 à Paris

par Marie-Pierre Haddad publié le 26/01/2017 à 13:03

Au lendemain de la publication de l'information du Canard Enchaîné sur les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur Pénélope Fillon, l'épouse du candidat à l'élection présidentielle, l'heure est à la défense pour le clan de l'ancien premier ministre.



Les proches de François Fillon cherchent à savoir qui est à l'origine des fuites dans le journal. Le Parisien cite un lieutenant du candidat qui "s'étonne que cela tombe le jour où l'on apprend qu'Emmanuel Macron a fait exploser ses frais de représentation quand il était ministre à Bercy et que le député de Haute-Corse, Paul Giacobbi est condamné à trois ans de prison ferme et à cinq ans d'inéligibilité pour détournements de fonds publics". D'après lui, "à chaque fois qu'il y a une histoire avec la gauche, comme par hasard il y a une histoire avec la droite qui sort".



À l'antenne de RTL, Valérie Pécresse, soutien du candidat de la droite et du centre, a dénoncé "une manœuvre politique" et surtout la rapidité avec laquelle la justice s'est saisie de l'affaire. Qui est à l'origine de ces accusations ? Les premiers soupçons se tourneraient vers les sarkozystes. "Ils reprochent toujours à François de mal les traiter dans cette campagne", confie un député au Parisien. Mais un stratège de l'équipe de François Fillon appelle au calme : "Arrêtons de nous bourrer le mou avec ça. De toute façon, le principe même de la boule puante, c'est qu'on n'arrive jamais à l'identifier". L'expression de "boules puantes" a été employée par le candidat lui-même pour dénoncer l'article du Canard Enchaîné.