ÉDITO - Les révélations du "Canard Enchaîné" autour du supposé emploi fictif de Pénélope Fillon embarrassent le candidat de la droite pour la présidentielle.

> Affaire Pénélope Fillon : "La campagne du candidat 'exemplaire' est mise à mal", analyse Alba Ventura Crédit Image : SIPA Crédit Média : Alba Ventura Télécharger

par Alba Ventura , Loïc Farge publié le 26/01/2017 à 09:53

Coup de tonnerre dans la campagne de François Fillon. Le parquet financier a ouvert une enquête mercredi 25 janvier après les révélations du Canard Enchaîné, selon lesquelles son épouse est soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif. Le candidat de la droite à la présidentielle a demandé à être reçu par la justice. C'est un coup très dur pour lui, évidemment. Même si François Fillon a l'air de vouloir se défendre tête haute. Même si il a l'air d'assumer : "Oui, ma femme était bien ma collaboratrice et il n'y a rien d'illégal à cela". C'est vrai que ce n'est pas illégal, mais maintenant il va falloir montrer des preuves puisqu'il y a une enquête.



Montrer des preuves. D'autant que personne ne l'a jamais vue Pénélope Fillon. Ni dans les couloirs de l'Assemblée, ni sur le terrain au côté de son époux. D'autant qu'elle-même a expliqué par le passé "ne pas vouloir s'impliquer dans la vie politique" de son mari. Donc il va falloir s'expliquer, il va falloir rendre des comptes sur les 500.000 euros bruts perçus sur huit années, dire au nom de quoi ces sommes ont été touchées.

Le premier coup dur, c'est celui-là : faire face au soupçon d'emploi fictif. C'est un coup dur aussi parce que ça vient mettre à mal la campagne du candidat "exemplaire". Il faut se rappeler que la première motivation du vote des électeurs de François Fillon lors de la primaire était "l'honnêteté".



Il faut se rappeler aussi que pendant la compétition de la primaire, c'est lui qui avait ouvert le feu sur la pratique politique, sur l'intégrité, sur la morale qui fait trop souvent défaut. "Imagine-t-on le Général de Gaulle mis en examen se présenter à la présidentielle ?" : c'est ce qu'il avait lancé en visant Nicolas Sarkozy. Cette phrase lui revient en boomerang aujourd'hui.



François Fillon est fragilisé. Surtout qu'il était dans un faux-plat. Il comptait beaucoup se relancer avec son grand meeting dimanche 29 janvier, en plein second tour de la primaire de gauche. Ça le fragilise aussi parce que ces révélations viennent battre en brèche son discours sur la volonté de réduire la dépense, de combattre les injustices, de demander aux Français de faire des efforts. Ça balaye tout ça.

Les Français contre le favoritisme

Ce qui est inacceptable aujourd'hui aux yeux des Français, c'est le favoritisme. À l'Assemblée, il y a un député sur cinq qui emploie un membre de sa famille (ce qui est d'ailleurs est interdit au Parlement européen). Mais ça ne passe plus. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy et de l'affaire de son fils à l'Ehpad : il n'y avait pas de soupçon de détournement de fonds, mais c'était perçu comme du favoritisme, comme un privilège.



Ce n'est pas illégal le favoritisme, mais c'est devenu insupportable pour les citoyens. Il y a cette image de petits arrangements. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Français rejettent les politiques. Donc François Fillon va devoir trouver une autre défense que la colère et la misogynie pour répondre à cette affaire.