Fillon "scandalisé par le mépris et la misogynie" de l'article sur son épouse

Le candidat Les Républicains à l'élection présidentielle s'est exprimé pour la première fois au sujet des révélations du "Canard Enchaîné" sur l'emploi de Pénélope Fillon.

> François Fillon : "Je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article" Crédit Image : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

par Philippe De Maria , Philippe Peyre publié le 25/01/2017 à 11:01

15 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il n'avait jusque-là réagi que par la voix de son porte-parole. François Fillon s'est exprimé ce mercredi 25 janvier depuis Bordeaux (Gironde), où il doit déjeuner avec Alain Juppé, au sujet de la polémique qui enfle sur les révélations du Canard Enchaîné. Révélations selon lesquelles son épouse aurait occupé un emploi fictif en tant qu'attachée parlementaire.



"Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte, a lancé le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Je voudrai simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors, parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient".



Selon les révélations publiées dans Le Canard Enchaîné de ce mercredi 25 janvier, le candidat Les Républicains aurait employé sa femme comme attachée parlementaire entre 1998 et 2002. Pourtant, elle n'aurait laissé aucune trace à l'Assemblée nationale. Entre 2002 et 2007, le successeur du député de la Sarthe l'a conservée et augmentée. Au total, Pénélope Fillon a empoché 500.000 euros de salaire. Quand son mari a quitté Matignon en 2012, elle a été employée à la revue des Deux Mondes pour 100.000 euros tout en redevenant collaboratrice de son mari à l'Assemblée pendant six mois au moins.