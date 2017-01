Affaire Pénélope Fillon : "C'est une manoeuvre politique", lance Pécresse

REPLAY - INVITÉE RTL - La présidente de la région Île-de-France et soutien de François Fillon à l'élection présidentielle, réagit à la polémique concernant les soupçons d'emploi fictif de l'épouse de l'ancien premier ministre.

26/01/2017

C'est un coup dur pour la campagne de François Fillon. Son épouse fait l'objet d'accusations concernant un emploi fictif qu'elle aurait occupé en tant qu'attachée parlementaire et pour lequel elle aurait touché 500.000 euros. Selon les révélations du Canard Enchaîné mercredi 25 janvier, Pénélope Fillon n'aurait jamais été vue dans les couloirs de l'Assemblée nationale, ni même dans la Sarthe.



"Je n'ai jamais vu le parquet se saisir aussi rapidement d'une affaire à la sortie d'un journal", a lancé Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France a soulevé le fait que cette affaire sorte à quelques mois de l'échéance présidentielle. "C'est une manœuvre politique", a-t-elle assuré au micro de RTL, demandant que la justice conclut son enquête "avec tout autant de rapidité et autant de sérénité".



François Fillon a réagi à la polémique mercredi 25 janvier, se disant "scandalisé par le mépris et la misogynie" de l'article sur son épouse. "C'est de la misogynie de dénoncer un possible emploi fictif ?", a demandé Elizabeth Martichoux à Valérie Pécresse. "Ce qui est paradoxal c'est d'imaginer immédiatement que c'était un emploi fictif", a-t-elle rétorqué. "François Fillon dément et veut défendre son honneur. Il considère qu'il est victime d'une campagne basse et calomnieuse", a-t-elle ajouté, arguant qu'"on ne lance pas des boules puantes impunément à trois mois de l'élection présidentielle".