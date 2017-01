RTL MIDI

Crédit : SIPA Pénélope Fillon et son époux à paris, le 25 novembre 2016

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 26/01/2017 à 10:06

L'affaire Penelope Fillon va-t-elle plomber la candidature de son mari ?

François Fillon va fournir "dans la journée" au parquet financier, par le biais de son avocat, "un certain nombre de pièces" pour répondre aux accusations d'emploi fictif de son épouse, a annoncé Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR et proche du candidat de la droite à la présidentielle.





"Ce matin même, dans quelques heures, dès que les bureaux seront ouverts, l'avocat de François Fillon prendra l'attache du procureur financier et dans la journée même il se déplacera avec un certain nombre de pièces", a déclaré Bruno Retailleau, au lendemain de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits".



"Nous donnerons très vite à la justice l'ensemble des éléments", a assuré Bruno Retailleau, "parce que les choses sont trop graves".



"Il n'est pas question de laisser prendre en otage une campagne présidentielle, c'est la raison pour laquelle François Fillon veut apporter à la justice très rapidement un certain nombre d'éléments", a expliqué le sénateur de Vendée, assurant que "cette affaire fera pschitt".



"François Fillon, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la vie politique, sans aucune affaire, et comme par hasard, à trois mois des présidentielles, quelques jours avant son discours fondateur, dimanche prochain, à La Villette, cette affaire lui tombe dessus", a-t-il accusé.



L'ancien Premier ministre a demandé hier à être reçu "dans les plus brefs délais" par le parquet national financier (PNF), qui a ouvert une enquête sur des faits présumés de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux et recel à la suite des révélations du Canard enchaîné.



Le Canard enchaîné a révélé que Penelope Fillon, sans profession connue, a été la collaboratrice parlementaire de son mari, ce dont personne n'avait connaissance jusqu'à présent, y compris dans le milieu des collaborateurs du parti Les Républicains.



La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a affirmé ce matin sur RTL qu'elle ne "savait pas" que l'épouse de François Fillon avait occupé un poste d'attachée parlementaire, décrivant le candidat de droite comme un "homme intègre".





