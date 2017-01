L'ancien président du Conseil général de Haute-Corse a été condamné à trois ans de prison ferme, 100.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité, ce mercredi 25 janvier.

Crédit : PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP Paul Giacobbi, le 1er décembre 2016

par Marie-Pierre Haddad publié le 25/01/2017 à 14:42

Paul Giacobbi, a été condamné dans l'affaire dite des "gîtes ruraux" et plus précisément sur des "présomptions de détournements de subventions du Conseil départementale de la Haute-Corse", raconte Corse matin. Le député a écopé de trois ans de prison ferme, 100.000 euros d'amende et cinq ans inéligibilité. Thierry Gamba-Martini, son ancien directeur général des services, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.



Le procureur de la République, Nicolas Besonne, avait estimé durant le procès qu'il était "le grand ordonnateur de ce système qu'il a mis en place à son bénéfice exclusif", rapporte France 3. Il indique que ce détournement a été réalisé "dans des proportions jamais atteintes, en Corse (...) Le système consistait à détourner des subventions d'un montant de 15.000 à 45.000 euros chacune, pour construire ou rénover des gîtes ruraux pour promouvoir un 'tourisme intelligent'".



"C'est un assassinat politique, j'entends faire appel tout de suite", a réagi Me Jean-Louis Seatelli, avocat de Paul Giacobbi, qui était absent lors du délibéré et qui a toujours nié avoir eu une quelconque responsabilité dans cette affaire.