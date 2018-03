publié le 15/03/2018 à 06:48

Toys'R'Us se prépare à fermer tous ses magasins aux outre-Atlantique. La grande chaîne de jouets est en faillite depuis six mois. Elle espérait obtenir un sursis avec Noël, mais les ventes ont été très décevantes, alors que l'économie ici carbure à plein régime.



Le distributeur n'a d'autre choix que de fermer les 800 magasins aux États-Unis et de licencier ses 33.000 employés. Plus une centaine de magasins au Royaume-Uni, et peut-être encore dans d'autres pays. À moins qu’un repreneur ne se manifeste.

Mais qui va racheter cette marque lestée par 8 milliards de dollars de dettes ? Toys'R'Us ne peut plus payer ses fournisseurs. Donc c'est tout le secteur du jouet qui est touché. Elle doit déjà 136 millions de dollars rien qu'à Mattel, et 59 millions à Hasbro.

En fait c'est le modèle économique de Toys'R'Us et des chaînes spécialisées du même genre qui semble s'effondrer. Et je ne parle pas que du jouet.