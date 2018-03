publié le 14/03/2018 à 14:44

Les premières retrouvailles seront judiciaires pour les Hallyday. Ce sera jeudi 15 mars 2018, devant le Tribunal de Nanterre, où Laura et David ont demandé à prendre connaissance de l'album posthume de leur père. Ce qu'on sait déjà de cet album, c'est qu'il sera rock... et que malgré la maladie, Johnny avait gardé la puissance de sa voix.



Ce que l'on sait déjà depuis longtemps aussi, c'est que Johnny a pu enregistrer 9 chansons en Californie, puis à Paris. Et c'est une des rares fois où Johnny a commandé des textes. Le chanteur et parolier Miossec nous a confirmé que Johnny voulait une déclaration d'amour à la ville de Los Angeles, il lui a écrit une chanson qui s'appellera Back in LA.

Autre commande : quand Johnny a su qu'il était malade, il a voulu un texte sombre sur le thème "J'ai rendez-vous avec le diable". Ce sera une des chansons les plus marquantes du disque. Jusqu'à la fin Johnny n'a cessé de penser à cet album. Il voulait même aménager une pièce de sa maison de Marnes-la-Coquette en studio pour pouvoir enregistrer d'autres titres. Il n'a malheureusement pas eu le temps de poser sa voix sur deux chansons qui lui tenaient à cœur.

Il faut savoir que depuis la disparition de Johnny, le travail autour des chansons s'est fait de façon collégiale : les fidèles auteurs, compositeurs, musiciens et directeur artistique qui collaboraient avec lui depuis une quinzaine d'années se sont réunis à plusieurs reprises pour avancer, nous ont-ils dit, "avec prudence et patience", les arrangements de l'album étant confiés à Yodelice. Enfin, tous ceux qu'on a pu croiser et qui ont écouté les chansons, sont unanimes : "On n'a jamais entendu Johnny chanter comme ça", nous ont-ils confié.