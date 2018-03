publié le 14/03/2018 à 22:05

L'album posthume de Johnny Hallyday est au cœur du premier rendez-vous au tribunal jeudi 15 mars dans l'affaire de l'héritage du rockeur. Laura Smet et David Hallyday, déshérités par leur père, exigent d'avoir accès à ces chansons enregistrées à l'automne dernier. Ils demandent à pouvoir les écouter, indiquant qu'elles font partie du patrimoine familial. Ils estiment qu'il leur appartient de donner leur avis sur cette commercialisation, et demandent donc à Laeticia qu'elle leur remette l'album.



Mais l'assignation ne s'arrête pas là. En attendant que l'histoire de l'album soit réglée, David et Laura souhaitent le gel du patrimoine financier de leur père. Ils réclament tout d'abord la mise sous séquestre des sommes rapportées par les droits d'auteur, bloquant ainsi des centaines de milliers d'euros. Et également, l'interdiction de vendre les biens de la star, comme par exemple la maison de Marnes-la-Coquette, ou encore ses collections privées de motos ou de guitares.

L'enjeu est donc énorme autour de cette décision judiciaire car si le tribunal donne suite à ces demandes, au-delà de la simple sortie de l'album, c'est toute la procédure d'héritage qui serait bloquée.