publié le 03/05/2018 à 07:40

Emmanuel Macron contre-attaque après les violences du 1er mai. Il s'en prend directement à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise, responsables selon lui des débordements. "Ce sont des élus qui tiennent constamment un discours d'agitation, ils n'ont jamais accepté la défaite" a confié le président de la République à la presse. 43 personnes ont vu hier soir leur garde à vue prolongée, dont sept mineurs.



Ceux qui ont été arrêtés n'ont pas le profil pour être considérés comme de gros bonnets des Black Blocs, à part un homme fiché S pour son appartenance à la mouvance d'extrême gauche. Les autres sont quasiment, tous, inconnus et les policiers ont été étonné de retrouver un tiers de femmes. Pour résumer, ceux qui ont été arrêtés sont de très jeunes gens, d'extrême gauche, parisiens, du type de ceux qui bloquaient les facs ces derniers temps et qui ont profité de l'occasion pour venir en ordre plutôt dispersé semer la pagaille.

Les autorités voudraient aller plus loin, c'est pour ça que le parquet de Paris ouvre une enquête confiée à la police judiciaire, pour tenter d'identifier les militants les plus violents, les plus entraînés. Même si certains doutent de l'existence d'une vraie organisation structurée, qui serait à la manœuvre derrière les débordements de ces manifestations. Le gouvernement n'exclue pas de dissoudre ces groupes radicaux, comme l'a précisé le Premier ministre.

À écouter également dans ce journal :

Vitesse - Edouard Philippe est dans le Cher pour trois jours et a, pour l'occasion, délocalisé ses services. Entre une visite au marché aux bestiaux et l'accueil sous les sifflets de la CGT, Edouard Philippe roule à 80km/h précisément, au milieu des champs sur les routes départementales. Dans un département où 98% des routes sont des routes secondaires, l'abaissement de la limitation de vitesse a de quoi agacer.



Grèves - Nouvelle journée de grève à la SNCF ce 3 mai. Un TGV et un Transilien sur deux en circulation, deux TER sur 5. Grève dans les airs aussi chez Air France : 85% des vols sont assurés. Le mouvement se poursuit demain.



Retraite - Le gouvernement veut doper l'épargne retraite, c'est ce qu'annonce Bruno Le Maire dans Le Parisien. Contrairement à aujourd'hui, le compte épargne retraite vous accompagnera quand vous changerez d'entreprise.



Football - L'OM l'avait emporté 2-0 à l'aller et est bien placé pour disputer la finale de la coupe d’Europe le 16 mai à Lyon. pour ça, il faudra confirmer ce 3 mai face à Salzbourg. Adil Rami s'est dit "impatient" et "excité" : "C'est un rêve aujourd'hui de gagner un titre de cette envergure avec l'Olympique de Marseille", a-t-il confié. 1.500 supporters ont fait le déplacement à Salzbourg.