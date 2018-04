publié le 12/04/2018 à 14:32

"Notre sang s'est échauffé sur cette affaire". Cette affaire, qualifiée comme telle par Emmanuel Macron, c'est l'abaissement à 80 km/h sur les routes secondaires. Une mesure que le gouvernement veut faire appliquer dès le 1er juillet prochain, et "pour deux ans", selon le chef de l'État.



Invité au journal de 13 heures de TF1 ce jeudi 12 avril, le président de la République a défendu cette mesure, qui passe mal auprès des Français. "Ça les ennuie toujours qu'on régule la route", a estimé le chef de l'État, qui assure cependant que "les expérimentations ont montré qu'à chaque fois, on baissait la mortalité".

"On peut dire que c'est une mesure technocratique, mais vous irez expliquer aux familles des victimes qu'elle n'était pas utile", a poursuivi Emmanuel Macron, qui en a dit un peu plus sur les recettes liées aux contraventions. "Durant ces deux années, l'argent qui sera perçu si des contraventions sont données, on le mettra pour les hôpitaux qui soignent, guérissent les blessés de la route. On rendra transparent les résultats", a-t-il affirmé.

Le président de la République a cependant ajouté que cette réforme, si elle se révélait inefficace, pourrait être supprimée au bout de ces deux années de test. "Si ça ne marche pas, on ne continuera pas", a-t-il conclu sur ce chapitre.