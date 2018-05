Le journal de 18h - Agriculture : l'Europe veut baisser le budget de la PAC

publié le 02/05/2018 à 19:32

La France voit rouge. Pour son projet de budget, la Commission européenne a annoncé vouloir baisser le budget de la Politique Agricole Commune (PAC) d'environ 5%. Bruxelles a plaidé mercredi 2 avril pour une refonte des budgets de l'UE pour la période 2021-2027.



Alors que les budgets alloués à la défense et aux gardes-frontières seraient augmentés, ceux de la politique agricole et des régions devraient diminuer. Un projet qui inquiètent les agriculteurs français, premiers bénéficiaires des aides européennes. "C'est une perte de revenus sans précédent", a déclaré Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, au micro de RTL.

"C'est une baisse drastique, massive et aveugle qui va empiéter gravement sur les revenus des agriculteurs. Ils ont besoin de ces aides directes pour pouvoir vivre et viabiliser leurs exploitations", a ajouté le ministre. Cette baisse serait dû au départ imminent des Britanniques. Selon Jean-Claude Junker, le Brexit va laisser "un trou" annuel de 12 à 14 milliards d'euros dans les finances européennes.

À écouter également dans ce journal :

Manifestation 1er mai - Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, réclame une commission d'enquête parlementaire suite aux affrontements violents entre des casseurs et les forces de l'ordre.



Universités - Les examens de fin d'année risquent d'être fortement perturbés alors que certaines universités restent bloquées. À Tolbiac, les épreuves, qui débutent aujourd'hui, ont dû être délocalisées.



Musique - L'Olympia a annoncé mercredi 2 avril l'annulation de deux concerts de Bertrand Cantat prévus les 29 et 30 mai, par crainte de "troubles à l'ordre public".



Communication - Le dernier télégramme a été émis en France ce lundi 30 avril à 23h59 par Orange. Jusqu’à il y a peu, il était encore possible d’en envoyer un en appelant un numéro gratuit et en dictant son message à un conseiller, ou par Internet.



Football - L'Olympique de Marseille affrontera jeudi 3 avril Salzbourg en demi-finale retour de la Ligue Europe. Un match d'autant plus attendu que les Marseillais l'ont emporté 2-0 à l'aller.