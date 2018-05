publié le 02/05/2018 à 13:39

"Ma vie et ma tâche son ailleurs". Delphine Batho quitte le PS. L'ancienne ministre prend la tête de Génération écologie, a-t-elle expliqué au journal Le Monde. Elle veut proposer une écologie ouverte, pragmatique et non sectaire. Delphine Batho prendra ses fonctions en septembre prochain. "Cela fait un moment que je ne me fais plus d'illusions. J'ai proposé un tournant, pour faire du PS une force écologiste et féministe. Un autre chemin, conservateur, a été choisi", explique la députée des Deux-Sèvres dans cet entretien.



"Ma vie et ma tâche sont ailleurs. Je n'ai pas de regrets", poursuit-elle, assurant ne pas être "dans une obsession revancharde". "L'écologie est partout dans la société, mais elle n'est plus nulle part dans le paysage politique", analyse Delphine Batho, qui a pour objectif "de faire de Génération écologie le parti d'une révolution non violente, celui de l'écologie intégrale".

Selon Le Monde, elle succédera en septembre à Yves Piétrasanta à la tête de ce parti créé en 1991 par Brice Lalonde.

À écouter également dans ce journal :

- 109 personnes sont toujours en garde à vue après des saccages près de la gare d'Austerlitz en marge des défilés du 1er-mai, à Paris. Gérard Collomb promet plus de forces de l'ordre à l'avenir.



- Emmanuel Macron est quant à lui en Australie, où il a annoncé la fin d'une taxe sur les plus-value instaurée par Nicolas Sarkozy, au risque d'encore se faire traiter de président des riches.



- Faut-il baisser la dose maximale autorisée de Baclofène, pour lutter contre l'alcoolisme ? Le Conseil d'État se penche sur la question ce mercredi.



- Le courage de Marin, ce jeune homme agressé pour avoir défendu un couple qui s'embrassait, qui a tenu à se rendre ce mercredi matin au Palais de justice de Lyon, à l'ouverture du procès de son agresseur devant la Cour d'assises des mineurs.