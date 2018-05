publié le 02/05/2018 à 08:36

C'est une grande première mondiale, saluée par le corps médical, qui intervient après des années de bataille juridique : l'Écosse instaure un prix minimum pour l'alcool. Objectif bien sûr, lutter contre ses méfaits. Une mesure saluée ce mercredi 2 mai en France par plusieurs médecins.



L'association nationale de prévention en alcoologie avait en effet fait la même proposition de loi il y a quinze jours. "Un prix minimum, c'est définir un prix par unité d'alcool au-dessous duquel on ne peut pas vendre. Les Écossais ont choisi par exemple 50 pence, grossièrement, on pourrait dire 50 centimes par unité d'alcool", à savoir un verre standard.

"Ce qui correspondrait environ à "une bouteille de vin qui ne peut pas être vendue à moins de 4,5 euros ou de whisky qui ne peut être vendue à moins de quinze euros", explique le docteur Bernard Basset au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal :

- Depuis dimanche et l'arrestation de son époux, la femme du principal suspect dans le viol et le meurtre d'Angélique vit un cauchemar. Elle a décidé de porter plainte contre les injures et les menaces dont elle et ses enfants sont victimes. Leur maison a été vandalisée.



- 1.200 individus cagoulés et vêtus de noir ont perturbé les défilés du 1er-mai, dont ils ont prix la tête de cortège. Très vite, la manifestation a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre, faisant de nombreux dégâts.



- Le Réal Madrid d'offre une troisième finale de Ligue des champions en trois ans après sa victoire contre le Bayern (2-2), à l'issue d'un match plein de suspens.