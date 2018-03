publié le 23/03/2018 à 11:35

Un supermarché a été attaqué ce vendredi 23 mars au matin, à Trèbes, près de Carcassonne, dans l’Aude. Une prise d’otages est en cours dans un magasin Super U. Un homme est actuellement retranché. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu "a pénétré vers 11h15 dans ce supermarché Super U et des coups de feu ont été entendus", a précisé une source.



Un important dispositif de gendarmerie départementale a été mis en place, selon les informations recueillies par M6, confirmées par RTL. Le GIGN, le RAID et la BRI sont en alerte et vont sur place.



Une vingtaine de minutes plus tôt, un CRS qui était en train de faire son footing avec des collègues, s'est fait tirer dessus à Carcassonne. Il est blessé à l'épaule. On ignore pour le moment dans quelles circonstances et si cela a un lien avec l'attaque du supermarché.

Suivez en direct l'évolution de la situation

12h32 - Le preneur d'otages serait âgé d'une trentaine d'années. Il aurait crié "Allah Akbar" - "Allah est grand" - à deux reprises.



12h30 - La justice confirme le décès d'une personne.



12h29 - Le maire de Trèbes affirme sur BFMTV qu'il "y aurait deux victimes". Le maire ajoute que les clients et les employés seraient sortis du supermarché. Le preneur d’otages serait retranché seul à l’intérieur de l’établissement.



12h26 - "On a malheureusement une présomption de décès, mais on ne peut pas faire venir de médecin sur place pour le vérifier", déclare à l'AFP le général Jean-Valéry Letterman, qui commande l'ex-région de Languedoc-Roussillon.



12h24 - Gérard Collomb fait savoir sur Twitter qu'il se "rend immédiatement sur place".



12h22 - L'antenne du GIGN de Toulouse est arrivée sur place, avec le soutien du Raid et de la BRI, et trois hélicoptères survolent la zone.



12h17 - La commune de Trèbes, 5.500 habitants, est située à huit kilomètres à l'est de Carcassonne.

trebes carcassonne Crédit : RTLnet

12h15 - Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb fait une visioconférence depuis Lyon avec les forces de sécurité mobilisée sur la prise d'otages.

#Trèbes : je fais un point de situation en visioconférence avec nos forces de sécurité depuis l’École Nationale Supérieure de Police où j’étais ce matin en déplacement. pic.twitter.com/Nj0PEim60k — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 mars 2018

12h13 - Les gendarmes indiquent qu'une à deux personnes ont été touchées par balles dans la prise d'otages, qui est toujours en cours.



12h12 - Le parquet antiterroriste est saisi.



12h08 - Résumé de la situation : une prise d'otages est en cours dans un magasin Super U situé dans la commune de Trèbes (Aude) à environ huit kilomètres de Carcassonne. Le preneur d'otages s'est revendiqué de Daesh selon le parquet. Quelques instants plus tôt, au moins un CRS en civil a été pris pour cible par un homme armé à Carcassonne. Celui-ci est blessé à l'épaule mais ses jours ne sont pas en danger.



12h06 - Le Premier ministre Édouard Philippe qualifie la situation de "sérieuse".



12h05 - Les gendarmes sont sur place, l'antenne locale du GIGN de Toulouse est en route et des équipes du GIGN de Paris vont également être acheminées.



12h03 - Le pronostic vital du CRS blessé par balle à Carcassonne ne serait pas engagé selon nos informations. Le lien avec la prise d'otages à Trèbes n'est toujours pas établi, mais envisagé.



12h01 - La prise d'otages a commencé vers 11 heures, peu après que le preneur d'otages ait ouvert le feu, selon une source qui ne peut pas préciser, pour l'heure, si les tirs ont fait ou non des victimes.



11h55 - Une vingtaine de minutes plus tôt, un CRS a été blessé par balle à l'épaule à Carcassonne. On ignore pour le moment si les deux événements, survenus à près de dix kilomètres de distance, sont liés.



11h53 - La préfecture de l'Aude demande aux personnes situées sur le secteur de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.

¿[OPERATION POLICE]¿

¿¿ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ¿¿

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 mars 2018

11h51 - Le preneur d'otages se revendique de Daesh, selon le parquet.