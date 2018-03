Prise d'otages dans l'Aude : l'assaillant tué dans l'assaut des forces de l'ordre

publié le 23/03/2018 à 15:38

L'homme responsable de la prise d'otages dans le supermarché Super U de Trèbes (Aude) a été abattu lors de l'assaut des forces de l'ordre, vendredi 23 mars, selon des sources proches de l'enquête.



L'assaillant serait un Marocain né en 1992 et fiché auprès de la DGSI. Il "a pénétré vers 11h15 dans ce supermarché Super U et des coups de feu ont été entendus", selon une source proche du dossier. L'individu aurait crié "Allahu akbar" en entrant dans le supermarché selon un témoin, et se revendiquait de Daesh d'après le parquet de Carcassonne.

Le gendarme qui était retenu en otage, ainsi qu'un militaire, ont été blessés par balle lors de l'assaut, selon des sources proches de l'enquête.



Au moins trois personnes sont décédées et deux sont blessées dans des attaques menées vendredi 23 mars à Trèbes et Carcassonne. "Le suspect a d'abord volé une voiture à Carcassonne, tuant un passager et blessant le conducteur, avant de toucher à l'épaule un CRS à proximité de la caserne située non loin de là", ont précisé des sources proches du dossier. Deux personnes ont ensuite été tuées lors de la prise d'otages.