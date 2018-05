publié le 14/05/2018 à 13:08

Khamzat Azimov "était quelqu'un de très discret, qui parlait quasiment pas, voire pas du tout, il s'auto-marginalisait de la classe", raconte Camille, une de ses anciennes camarades de classe au lycée en 2016. À 20 ans, ce jeune français d'origine tchéchène a commis un nouvel attentat au nom de l'État islamique samedi 12 mai, dans le quartier de l'Opéra à Paris, faisant un mort, deux blessés graves et de nombreuses personnes traumatisées.



Abattu par les forces de l'ordre dans sa course mortifère, Khamzat Azimov était fiché S et inscrit au FSPRT, pour finalement ne plus être suivi depuis près d'un an. Ses parents ont été placés en garde à vue, suivis de l'un de ses camarades de classe, dimanche 13 mai. Contrairement à Khamzat Azimov, ce dernier est décrit comme quelqu'un d'inquiétant par les élèves de leur établissement scolaire. Le lendemain, lundi 14 mai, il a été transféré au siège de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Ils étaient dans la religion mais ils essayaient de ramener personne avec eux Ryan, un camarade de classe





D'après Ryan, qui les fréquentait tous les deux, "Khamzat il était assez calme, et Hakim je savais qu'il était en contact avec la Syrie." "Ils étaient toujours ensemble au lycée et en dehors, poursuit-il. J'étais avec eux il y a deux, trois mois, personne n'a parlé de ça." Il insiste sur le fait que Hakim, "il voulait partir, Khamzat je sais pas".

"Ils sont tous les deux tchétchènes, tous les deux amis, ils étaient dans la religion mais ils essayaient de ramener personne avec eux en tout cas. Je pensais avec Hakim qu'il allait se passer quelque chose, mais pas avec Hamzat, quand je l'ai vu je suis resté bouche bée", conclut-il. Contrairement à Khamzat Azimov, son ami "avait un comportement particulier", décrit encore un camarade. "Il était en contact avec la Syrie, il voulait partir. Mais après le bac, il était sorti de tout ça, il voulait faire sa vie".

Après le bac, il était sorti de tout ça, il voulait faire sa vie Un camarade de classe de Khamzat Azimov et son ami





Une autre élève décrit le terroriste comme un élève "assidu". 'Ce n'était pas un excellent élève mais pas un mauvais élève non plus, pas méchant, juste un peu transparent, raconte encore Camille. Une fois on s'était un peu fâché en seconde parce qu'il n'avait pas voulu me faire la bise un matin. Mais il n'était pas méchant", ajoute-t-elle.



Les deux amis gravitaient autour d'une bande de radicalisés. Khamzat Azimov avait été entendu il y a un an par la justice en 2016 en marge d'une enquête sur une jeune femme, une de ses connaissances qui avait tenté de partir en Syrie. D'où la fiche S dont Khamzat Azimov faisait l'objet. Il était considéré, par les services de renseignement comme un candidat potentiel au départ en Syrie et n'était pas évalué comme le plus dangereux de la bande.



Désormais, les enquêteurs vont essayer de déterminer ce que son meilleur ami savait précisément de l'attaque, et vont tentent d'établir la présence ou non de complices qui l'auraient aidé à passer à l'acte. Le mode opératoire simple du couteau ne permettant pas d'exclure une éventuelle complicité.