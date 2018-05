publié le 14/05/2018 à 08:07

Deux jours après l'attaque au couteau survenue dans le quartier de l'Opéra à Paris, au cours de laquelle une personne a été tuée par le terroriste, Jean-Pierre Raffarin était l'invité de RTL ce lundi 14 mai. L'ancien Premier ministre, qui lance l'ONG Leaders pour la paix, estime que les services de renseignement français sont impuissants face à la menace terroriste. "Il est clair qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mesurer la capacité de passer à l'acte", déplore l'ancien homme politique.



"Il va falloir resserrer notre organisation et notamment notre système de renseignement", plaide Jean-Pierre Raffarin. "On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation (fichés "S" pour "sûreté de l'État", comme Kamzat Azimov, ndlr), et qu'on est obligés de faire une sélection entre ceux qui paraissent capables de passer à l'acte" et les autres individus. Actuellement, 16.000 personnes sont surveillées en France.

Jean-Pierre Raffarin évoque par ailleurs "les sujets de fond", qu'il faut traiter pour endiguer le terrorisme dû selon lui "au désespoir d'une jeunesse". Et pour l'ancien Premier ministre, ces causes ne se traitent pas par "la terrible militarisation", prenant l'exemple de l'intervention américaine en Irak, qui "crée elle aussi du terrorisme".

Pas d'expulsion des fichés "S"

Refusant de demander l'expulsion des fichés "S", que certaines personnalités politiques réclament, Jean-Pierre Raffarin réaffirme sa volonté de renforcer les services de renseignement, mais aussi l'établissement d'un dialogue avec les "pays sources" du terrorisme à son sens, comme la Tunisie. "C'est sans doute aujourd'hui le pays du Maghreb qui a envoyé le plus de jeunes chez Daesh", affirme l'ancien homme politique. Samedi 12 mai, l'assaillant identifié était français, originaire de Tchétchénie.