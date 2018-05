Un terroriste a tué une personne et blessé quatre autres, lors de l'attentat perpétré à Paris

et AFP

publié le 13/05/2018 à 17:31

Un passant tué et quatre autres blessés. C'est le lourd bilan de l'attentat perpétré samedi 12 mai dans le IIe arrondissement de Paris, au cœur de la capitale, peu avant 21 heures.



L'assaillant, un homme de 20 ans né en Tchétchénie et naturalisé français en 2010, a attaqué ses victimes à l'aide d'un couteau avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Sans antécédent judiciaire, l'homme était toutefois fiché S pour radicalisation depuis 2016. L'attentat a été revendiqué quelques heures seulement après par le groupe État islamique.

La première victime est un jeune homme âgé de 29 ans. Il est "décédé des suites de blessures", avait indiqué samedi dans la soirée Pierre Gaudin, le directeur de cabinet de la préfecture de police de Paris. Selon les informations de LCI, la victime née au Mans a succombé au 8 rue Marsollier, situé à quelques mètres de la rue Monsigny où l'attaque a eu lieu.

"C'est à nouveau la jeunesse de France qui est frappée", a souligné le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui a "salué (la) mémoire" du jeune homme qui a "perdu la vie".

Qui sont les quatre blessés ?

Quatre autres passants ont été blessés par le terroriste. Un résident luxembourgeois de 34 ans, blessé au dos selon des sources policières, a été transporté en "urgence absolue" à l'hôpital Georges-Pompidou.



Une femme de 54 ans a aussi été grièvement blessée, rue Gaillon. Elle a été hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière. Une femme de 26 ans et un homme de 31 ans ont été plus légèrement blessés.



L'homme de 34 ans grièvement blessé "a été opéré" et "est sauvé", a déclaré Gérard Collomb, qui s'est rendu à son chevet, dimanche vers 2 heures du matin. Les trois autres blessés sont "hors de danger".