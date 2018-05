Attentat à Paris : "Toute la responsabilité" revient à la France, estime Kadyrov

et AFP

publié le 13/05/2018 à 18:24

Quelques heures après l'attentat au couteau qui a fait un mort et quatre blessés à Paris, le profil du terroriste se dessine peu à peu. Né en novembre 1997 en Tchétchénie, il avait été naturalisé français en 2010, passant une partie de sa jeunesse à Strasbourg. Sans antécédent judiciaire, le jeune homme de tout juste 20 ans était toutefois fiché S pour radicalisation depuis 2016.



Au lendemain de cette attaque, le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, a réagi sur la messagerie Telegram et a tenu à dédouaner son pays de toute responsabilité dans le passage à l'acte de l'assaillant.

Selon Kadyrov, l'auteur présumé de cette attaque, revendiquée par le groupe État islamique, est un certain Hassan Azimov, un jeune homme originaire de Tchétchénie qui a obtenu un passeport russe à l'âge de 14 ans avant d'avoir la nationalité française à l'âge de 20 ans.

"S'il avait passé son enfance et son adolescence en Tchétchénie, le sort d'Hassan aurait été différent", a déclaré Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie.





"Sachant cela, je considère important de faire remarquer que toute la responsabilité pour le fait qu'Hassan Azimov a décidé d'emprunter la voie de la criminalité revient entièrement aux autorités françaises", a-t-il déclaré.



"Il n'a fait que naître en Tchétchénie, mais il a grandi et a formé sa personnalité, ses opinons et ses convictions au sein de la société française", a poursuivi Kadyrov. "Je suis sûr que s'il avait passé son enfance et son adolescence en Tchétchénie, le sort d'Hassan aurait été différent", a-t-il ajouté.