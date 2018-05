publié le 14/05/2018 à 09:27

L'auteur de l'attaque au couteau samedi 12 mai était un jeune Français né en Tchétchénie.

Cet attentat met ainsi en lumière la filière terroriste tchétchène. Toutefois, pour Anne Guidicelli, directrice de Terrorisc, une agence spécialisée dans le terrorisme international, il faut toutefois noter que "l'assaillant est français et n'a passé que très peu de temps en Tchétchénie". Elle rappelle donc qu'il faut attendre l'enquête avant d'affirmer qu'il a un lien avec la filière tchétchène.



"Cette filière plus ou moins active n'est pas la principale qui caractérise la France" rappelle Anne Guidicelli. Toutefois, elle existe. En 2015, six Tchétchènes avaient été arrêtés près de Toulouse et à Albi, suspectés de recruter des combattants pour les envoyer en Syrie aux côtés de l'État Islamique.

De plus, sur le front syro-irakien, la directrice de Terrorisc rappelle que plusieurs figures du terrorisme sont Tchétchènes. Et de citer le jihadiste Omar al-Chichani, mort en Irak en 2016 et qui "avait dirigé toute une brigade tchétchène". Selon elle, "il y a une tradition de figures tchétchènes qui ponctue l'histoire du jihad international".

Des combattants "particulièrement féroces"

Par ailleurs, Anne Guidicelli confirme que les jihadistes tchétchènes sont "très violents et motivés". "Cette réalité a été prouvée sur le terrain par des témoignages de combattants à leur côté (...) ils sont particulièrement féroces et soudés entre eux" explique-t-elle.



De fait, "ils sont très très recherchés par l'État Islamique". Peut-être l'assaillant de l'attaque au couteau a-t-il d'ailleurs "été ciblé par des recruteurs étant d'origine tchétchène". Toutefois, elle insiste, '"pour l'instant, il ne se distingue pas comme Tchétchène mais plutôt comme Français".