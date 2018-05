publié le 13/05/2018 à 08:05

L'enquête progresse, dimanche 13 mai, après l'attaque au couteau perpétrée dans le cœur de Paris, à Opéra. L'assaillant, qui a tué une personne et en a blessé quatre autres, est un Tchétchène âgé de 20 ans. Selon nos informations, cet homme né en 1997 n'était pas connu des services de renseignement et ne faisait pas l'objet d'une fameuse fiche S.



Les enquêteurs vont désormais tenter de mieux comprendre le profil de l'assaillant. Sa mère et son père ont été interpellés et placés en garde à vue. Les domiciles qu'il fréquentait sont ou vont être perquisitionnés. Les ordinateurs ou téléphones éventuellement saisis pourraient permettre de trouver des éléments pouvant expliquer le passage à l'acte, comme un testament ou une lettre d'allégeance à Daesh.

Les enquêteurs vont également se pencher sur l'entourage du jeune homme et tenter de déterminer si l'assaillant a pu bénéficier de complicité. Invité sur RTL ce dimanche 13 mai, le spécialiste des filières terroristes Claude Moniquet a rappelé que la présence que la présence de combattants Tchétchènes dans les rangs des filières islamistes n'était pas nouvelle. "Cela existe depuis une vingtaine d'années", selon l'expert.



"Daesh a la capacité de recruter des gens dans leur communauté, le pays dans lequel ils vivent. L'organisation terroriste se replie sur un mode aléatoire qui est d'avoir recours à une main d'oeuvre locale, pas entraînée, pas équipée, mais qui peut frapper l'opinion", a expliqué Claude Moniquet.