publié le 26/03/2018 à 16:45

Elle affirme qu'elle ne connaissait pas les projets de Radouane Lakdim. La compagne du terroriste responsable des attaques dans l'Aude vendredi 23 mars est en garde à vue. Son attitude face aux enquêteurs est décrite comme très froide, presque arrogante.



Marine, 18 ans, convertie et très radicalisée, est également fichée S. Lors de sa garde à vue, elle a exprimé de la tristesse pour son conjoint, mais n'a eu aucun mot pour Arnaud Beltrame, le gendarme tué par Radouane Lakdim alors qu'il s'était substitué à une otage. Elle a également dit aux enquêteurs qu'il était plutôt légitime qu'il y ait des attentats en France, ce qui montre son niveau d'endoctrinement.

Les enquêteurs cherchent à savoir si Radouane Lakdim a préparé seul ses attaques ou s'il a eu des complices. L'autre jeune placé en garde à vue est un ami du terroriste, il affirme également ne pas être au courant.

La surveillance de Radouane Lakdim allégée

L'allègement de la surveillance dont faisait l'objet Radouane Lakdim est mise en cause, après les attaques de l'Aude. Il n'était plus considéré comme un objectif prioritaire par les services de renseignements.



Il a été suivi de près par la DGSI à partir de 2014. Pendant ces longs mois de surveillance, on voyait qu'il était un salafiste, un islamiste radicalisé, ce qu'il assumait. Mais jamais les policiers ne l'auraient vu en contact avec un jihadiste, pas plus qu'il ne l'ont vu chercher à préparer une attaque ou exprimer une volonté de le faire.



La surveillance avait donc été allégée ces derniers mois, mais le ministère de l'Intérieur refuse d'évoquer une faille dans le suivi de cet individu fiché S. Radouane Lakdim a été abattu par les forces de l'ordre lors de l'assaut dans le supermarché de Trèbes où il a retenu des otages vendredi 23 mars, après avoir tué quatre personnes dans ses attaques.