Attaques dans l'Aude : les deux gardes à vues prolongées

publié le 25/03/2018 à 19:38

La compagne de Radouane Lakdim et l'un de ses amis, interpellés vendredi 23 mars après que l'homme de 26 ans a fait quatre morts à Carcassonne et Trèbes en revendiquant son appartenance à l'organisation État islamique, ont vu leur garde à vue prolongée ce dimanche, comme l'indiquent des sources judiciaires.



Après avoir perquisitionné et passé au peigne fin l'appartement du terroriste, les enquêteurs tentent désormais de déterminer les circonstances qui ont amené à son passage à l'acte et à savoir s'il a pu bénéficier de complicités.



En outre, l'autopsie du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a succombé à ses blessures samedi matin, a mis en évidence des lésions balistiques non létales. Elle a par ailleurs révélé une plaie gravissime de la trachée et du larynx par arme blanche. Des blessures à l'arme blanche qui ont causé la mort du gendarme.