publié le 03/11/2017 à 18:11

Plus de 580 personnes ont été secourues au large de la Libye le 1er novembre par l'Aquarius. Le navire humanitaire, mené par Médecins sans frontières et SOS Méditerranée, est l'un des derniers à venir en aide aux migrants et aux réfugiés en Méditerranée.



Trois embarcations ont été secourues. L'un des canots gonflables surchargés a coulé sous les yeux des secouristes. On ignore le nombre de personnes qui sont mortes lors de cette traversée pour rallier la Libye à l'Europe.

Les naufragés, dont des femmes et des enfants, ont été débarqués dans le sud de l'Italie le 3 novembre.



En 2017, 2.839 migrants sont morts en Méditerranée selon les données de l'Organisation international des migrations (OIM). Depuis 2014, ils sont 13.775 a avoir péri en tentant de rejoindre l'Europe par cette voie qui est la plus meurtrière.