publié le 14/08/2017 à 13:43

La scène est surprenante. Alors que des baigneurs profitent du beau temps sur une plage du sud de l'Espagne, un bateau de migrants débarque. À bord, des dizaines de réfugiés se jettent à l'eau en arrivant au niveau de la rive. Les vacanciers apparaissent quelque peu étonné devant la scène.



Un internaute présent a filmé le tout et l'a publié sur YouTube le 9 août. Après leur arrivée sur la plage fréquentée par des Allemands, près de Cadix dans le sud du pays, les réfugiés courent tous en direction du continent.

Le phénomène serait de plus en plus fréquent et remarqué en Espagne, même si il reste rare. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) citée par France Inter, les côtes du détroit de Gibraltar seraient davantage habituées à ce genre de situations qui se multiplieraient dans la région. D'ailleurs, selon l'OIM le nombre d'arrivées en Espagne pourrait dépasser celui des arrivées en Grèce cette année.