Après un rapport au vitriol de Human Rights Watch, accusant fin juillet les forces de l'ordre de mauvais traitements à l'encontre des migrants à Calais, Emmanuel Macron avait demandé "des réponses précises" à Gérard Collomb.



Commandé par le ministre de l’Intérieur à trois inspections générales de l’administration (IGA), de la police nationale (IGPN) et de la Gendarmerie nationale (IGGN), le rapport sur "l’évaluation de l’action des forces de l’ordre", mis en ligne lundi, met en lumière "la situation particulièrement difficile" à laquelle sont confrontés policiers et gendarmes.

Pour autant, les forces de sécurité mises en cause par les ONG et les associations ne sont pas blanchies. "L'accumulation des témoignages écrits et oraux, bien que ne pouvant tenir lieu de preuves formelles, conduit à considérer comme plausibles des manquements à la doctrine d'emploi de la force et à la déontologie policière", écrivent les inspecteurs de l'administration, qui ont rencontré 93 personnes et ont eu des échanges informels avec une centaine de migrants.

Plusieurs témoignages semblent confirmer un usage de la force disproportionné Le rapport des inspections générales





Si le rapport évacue l'utilisation de gaz poivre par les forces de l'ordre sur Calais, considéré comme "hautement improbable" et "sans fondement", il n'en est pas de même avec un "usage jugé abusif des gaz lacrymogènes" pour perturber la distribution de repas ou le sommeil de migrants.



Sur les accusations de maltraitance physique, le rapport des inspections retient que "dans la plupart des cas", les blessures sont le fruit des tentatives de pénétration dans l'enceinte du port ou dans les camions, voire des rixes entre migrants. "Plusieurs témoignages concordants et de sources diverses, semblent confirmer un usage de la force disproportionné, voire injustifié, à l'encontre de migrants et de membres d'organisations humanitaires sur place", écrivent les rapporteurs.



La "destruction d'affaires appartenant aux migrants" ou encore le non-respect du port du matricule sont encore quelques-uns des "manquements" listés par l'IGA, l'IGPN et l'IGGN. Face à ces dérives "plausibles", le rapport défend cependant l'action globale menée par les forces de l'ordre à Calais.



Un nombre de plaintes "très réduit"

Les rapporteurs reconnaissent le fossé entre le nombre élevé de témoignages de migrants et celui "très réduit" des dépôts de plainte ayant conduit à une saisine de l'IGPN et de l'IGGN. Plusieurs explications sont notamment avancées pour justifier cela comme la crainte de devoir justifier leur identité et leurs conditions de séjour au commissariat, l'éloignement du tribunal de Boulogne-sur-Mer ou encore des freins culturels à déposer plainte à la police contre la police.

Aucun élément ne permet d'apporter la preuve des allégations les plus graves Ministère de l'Intérieur





Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a estimé qu'"aucun élément du rapport ne permet d'apporter la preuve des allégations les plus graves formulées par Human Rights Watch". Les manquements "plausibles" ne sont pas "établis par des preuves" et ne permettent pas "de mettre en cause, de manière établie et certaine, l'action des forces intervenantes", fait valoir l'Intérieur.



Gérard Collomb qui tient "à renouveler sa confiance aux forces de l'ordre", a cependant demandé "aux préfets et aux directions générales de la police et de la gendarmerie nationales de rappeler de façon systématique, au travers d'une chaîne de commandement unique, les directives et cadres d'intervention des forces de l'ordre, notamment lors des opérations de démantèlement des campements".