Le journal de 8h : Donald Trump renvoie les deux camps dos à dos

publié le 16/08/2017 à 09:10

C'est un revirement total en moins de 48h. Le président américain Donald Trump a renvoyé dos à dos les groupuscules d'extrême droite et les manifestants de Charlottesville. Le chef d'État a déclaré que les responsabilités des violences dans cette petite ville de Virginie devaient être cherchées des "deux côtés." Samedi 12 août, un sympathisant néonazi de 20 ans a foncé dans une foule de militants antifascistes. Une femme est décédée et plusieurs blessés sont toujours hospitalisés.



Donald Trump avait alors timidement déclaré : "Le racisme c'est le mal". Il est finalement revenu sur ses déclarations, lors d'une conférence de presse improvisée à la Trump Tower, mardi 15 août. Selon lui les deux camps sont "à blâmer" pour cet incident : "Vous avez un groupe qui était mauvais d'un côté et un groupe qui était aussi très violent." Un des conseillers de Donald Trump a démissionné suite à ce dérapage présidentiel. Cette sortie à provoqué l'indignation de nombreux Américains.

À écouter également dans ce journal

- Les ventes de cigarettes ont augmenté de 9% depuis 2016, selon RTL.

- Seine-et-Marne : l'homme qui a foncé dans la pizzeria est déferré ce mercredi 16 août.



- Roman Polanski est accusé d'agression sexuelle par une troisième femme.



- Emmanuel Macron est en vacances à Marseille (Bouches-du-Rhône) et il s'est rendu au centre d'entrainement de l'olympique de Marseille.



- Sierra Leone : plus de 300 personnes sont décédées suite à des pluies diluviennes.



- Portugal : 12 personnes sont décédées suite à l'effondrement d'un arbre sur l'île de Madère.



- Cherbourg : un vieux gréement transporte des épices et du chocolat.



- C'est l'anniversaire de la mort d'Elvis Presley, décédé le 16 août 1977.