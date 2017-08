Elvis Presley : l'héritage noir du King blanc

publié le 16/08/2017 à 07:20

Elvis Presley disparaissait il y a 40 ans. Jour pour jour. Cette icône est souvent prise pour le symbole de l'Amérique blanche, voire, et à tort, de l'Amérique raciste. Cette Amérique qui a de nouveau fait parler d'elle lors des incidents de Charlottesville. Ce serait oublier tout ce qu'il doit à la culture afro-américaine, et qui fait qu'Elvis a pu devenir le King.



Le 27 août 1965, John Lennon lui aurait soufflé : “Avant vous, il n’y avait rien”. Mais cette obséquiosité traduit plus l'admiration du chanteur des Beatles qu'une réalité. Car Elvis Presley doit même beaucoup à ce qu'il y avait avant lui : notamment le blues, le gospel et le style des Afro-américains.



Sans omettre l'influence décisive de la country dans la matrice d'Elvis, ses premiers pas dans la musique se font aussi sous l'influence des artistes - noirs - du Blues. Notamment quand aux débuts des années 1950, il franchit le seuil des studios du Sun Label où officiait le producteur au nez creux Sam Philipps. Passionné de musique noire, celui-ci répétait sans cesse à son assistante de l'époque : "Si je pouvais trouver un homme blanc qui a le son et le toucher d'un noir, je pourrais faire des milliards de dollars". Alors, le King n'est pas même un prince, mais aux yeux de Philipps, il sera providentiel.



Sam Philipps lui fera enregistrer That's All right mama, une reprise rock'n'roll du standard d'Arthur Crudup, chanteur de blues noir qui rencontrera un certain succès local. À eux deux, ils posent alors les bases du rock'n'roll. En 1955, il signe Milk Cow Blues, chanson enregistrée une première fois par Kokomo Arnold, un musicien noir. Et c'est encore un succès.

"Plus je le faisais plus ils devenaient dingues !"

L'aventure Sun label sera relativement courte - deux ans - et aura contribué à la naissance du rock'n'roll. Mais la suite de sa carrière se fera aussi sous le signe la musique noire. La légende veut qu'enfant, Elvis Presley écoutait clandestinement les gospels joués dans les églises de Tupelo (Mississippi). Ce genre musical ne l'a jamais quitté et plusieurs de ses albums sont marqués de cette influence, notamment ceux ouvertement religieux comme His Hand in Mine (1960) et How Great Thou Art (1967).



Musique mise à part, le King c'est aussi un déhanché sulfureux, lascif et provoquant. “Dylan a libéré les esprits, Elvis a libéré les corps", aurait un jour déclaré Bruce Springsteen. Et cette libération, des hanches et de la zone pelvienne, s'inspire de la musique d'artistes noirs de son époque, notamment des fougueux Screamin' Jay Hawkins et Fats Domino.

Cette gestuelle participe aussi du succès d'Elvis comme il le déclare dans des propos rapportés par France inter: "J'étais sur scène à Memphis, c'était mon premier grand spectacle. A un moment les gens criaient, et je ne savais pas pourquoi. Quand je suis descendu de scène, mon manager m'a dit que c'était parce que je secouais ma jambe alors je suis remonté pour un rappel et je l'ai refait ! Et plus je le faisais plus ils devenaient dingues !"



Mais son style, en plus d'une manière de se mouvoir, tient aussi à sa coupe de cheveux devenue légendaire. La banane. Elle aussi, selon Sébastian Danchin, est d'ascendance afro-américaine. Pour cet historien des musiques populaires noire-américaines, elle viendrait d’un blues-man noir nommé Bobby Bland, qui, ironiquement, se coiffait déjà de la sorte. À la nuance prêt que ce chanteur, lui, le faisait pour ressembler aux blancs.