La chute d'un vieux chêne fait une dizaine de morts au Portugal

publié le 15/08/2017 à 17:59

Plusieurs personnes sont décédées écrasées par la chute d'un arbre lors d'une fête religieuse sur l'île portugaise de Madère, ont rapporté mardi plusieurs médias locaux, la télévision publique RTP avançant un bilan d'au moins onze morts et 35 blessés. Parmi les blessés, dont sept se trouvaient dans un état grave, on comptait un Français, un Allemand et un Hongrois, a précisé lors d'une conférence de presse le secrétaire régional à la Santé, Pedro Ramos.



Le journal local Diario de Noticias da Madeira parlait de son côté de dix morts et 15 blessés, citant des informations échangées par les secouristes mobilisés sur place. La protection civile régionale devait présenter un premier bilan officiel dans les prochaines heures, a précisé la télévision publique portugaise.

En milieu de journée, un chêne vieux de 200 ans est tombé sur une foule de fidèles qui allumaient des bougies près d'une fontaine devant une image de Notre-Dame du Mont, rapportait également la chaîne de télévision SIC Noticias. Cette fontaine, située dans un jardin botanique à 5 km du centre-ville de Funchal, la capitale de l'archipel, est entourée de plusieurs arbres centenaires et attire chaque année de nombreux habitants de Madère lors de la fête du Mont.



Un périmètre de sécurité a été dressé tout autour du lieu de culte, où des fidèles consternés s'agglutinaient pour obtenir des informations sur les victimes ou pour aider les services de secours.