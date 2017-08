publié le 16/08/2017 à 08:31

Avec sa belle gueule aux cheveux gominés, Elvis Presley a donné à jamais son visage au rock’roll. Quarante après sa mort, le chanteur natif du Mississippi laisse derrière lui une discographie colossale : 67 albums produits entre 1956 et 1977. Face à une production aussi prolifique, il est bien difficile de dresser un inventaire non-exhaustif des tubes du roi de Memphis.



Depuis ses premiers pas dans les studios de Sun Records, jusqu’aux grands shows symphoniques donnés par le King à Las Vegas, nous avons essayé de piocher douze chansons intemporelles dans le répertoire d’Elvis. Les premières, à l’image de All Shook Up, King Creole ou Blue Suede Shoes, donnent un aperçu du jeune homme dont le déhanché fougueux accompagnera la naissance du rock’n’roll, déchaînant la frénésie de la jeunesse d’après-guerre et bousculant l’Amérique puritaine des années 50.

Devenu des plus grandes stars américaines des années 60, Elvis va peu à peu se muer en crooner dans les années 60. Après une carrière mitigée d’acteurs à Hollywood, le King fera son grand retour à la fin des années 60.



Pour son come-back, Elvis Presley changera de dimension, que ce soit dans ses tenues - toujours plus extravagantes avec des ensembles de cuir noir ou encore sa tenue blanche avec une cape brodée d'un aigle américain -, que dans son répertoire en proposant des compositions pour lesquelles il est accompagné d’un orchestre telles que In the Ghetto ou Suspicious Minds.