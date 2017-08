Emmanuel Macron prend la pose et joue avec les joueurs de l'OM

Emmanuel Macron, avec le maillot de l'OM, et Grégory Sertic

publié le 15/08/2017 à 21:42

Il ne pouvait pas séjourner à Marseille sans rappeler son attachement à l'OM. En vacances remarquées dans le cité phocéenne pour quelques jours, Emmanuel Macron en a profité, mardi 15 août, pour faire un détour surprise par le centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus et saluer les joueurs de l'Olympique de Marseille.



Fervent supporter, le chef de l'État n'a pas manqué de revêtir la tunique bleue et blanche du club. Il s'est notamment pris en photo avec le milieu de terrain Grégory Sertic, lequel a posté le cliché sur son compte Instagram. "Petite visite surprise du président de la République, supporter numéro 1 de l'Olympique de Marseille, merci président", a écrit le joueur de 28 ans sur le réseau social.

Emmanuel Macron a également pris un cliché avec l'entraîneur Rudi Garcia. "Supporter de l'OM et grand fan de football", a commenté l'ancien entraîneur de la Roma dans un message où l'on voit le locataire de l'Élysée tenir un maillot de la légende italienne Francesco Totti.



Au cours de sa visite à la Commanderie, Emmanuel Macron a foulé la pelouse du centre d'entraînement en portant un maillot sombre du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR). D'après BFMTV, il a même pris part à un match d'entraînement entre ses gardes du corps et les joueurs de l'OM. La partie a duré 45 minutes et personne n'a, semble-t-il, osé de geste trop brusque.

Une publication partagée par Gregory Sertic (@gregorysertic) le 15 Août 2017 à 6h59 PDT

Immense plaisir d'avoir rencontré le President de La République ce matin ¿¿¿¿ @EmmanuelMacron Merci président pour cette photo @jheyraud pic.twitter.com/ZdPwv6ItUH — bouba_kamara (@boubaKamara_4) 15 août 2017

Supporter de l'OM et grand fan de football. Merci de votre visite Président. @EmmanuelMacron pic.twitter.com/KduOgA2TPs — Rudi Garcia (@RudiGarcia) 15 août 2017