publié le 24/06/2018 à 08:34

Un couple de la Drôme a été mis en examen après la mort il y a plusieurs mois d'un de leurs enfants âgé d'un an et demi. La fillette a succombé à l'hôpital après une dénutrition incombant à ses parents, qui sont poursuivis pour "mauvais traitement ayant pu entraîner la mort". Ils clament leur innocence et sont soutenus par un comité d'environ 150 personnes qui affirme que l'enfant aurait pu être victime d'un surdosage d'anesthésiant à l'hôpital.



Très pratiquants, les parents sont soutenus par de nombreux catholiques de la région et même dans le lotissement où ils résident à Saint-Marcel-lès-Valence, certains voisins ne veulent pas croire aux lourdes accusations qui pèsent sur eux.

"Moi je les soutiens à 100%. Ce sont de bons voisins. Que la justice me prouve que les enfants ont été mal nourris. Pour moi, ce n'est pas parce que des enfants sont maigres qu'ils sont mal nourris. Les parents sont pas gros, les enfants ne peuvent pas être gros. Ce n'est pas possible. J'ai toujours entendu ces enfants rire, jouer. Pour moi ils sont en bonne santé", affirme un voisin au micro RTL.

Mais certains habitants sont révoltés par la mort de la fillette et ne comprennent pas ces soutiens. "Que des personnes soutiennent des gens qui ont laissé mourir leur enfant de faim, c'est triste et désolant", dit l'un d'entre eux.

