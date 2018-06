publié le 24/06/2018 à 07:50

La réunion d'aujourd'hui à Bruxelles sur le dossier migratoire s'annonce explosive entre 10 pays de l'Union européenne. À l'occasion de la réception du premier ministre espagnol à l'Élysée, Emmanuel Macron et Pedro Sanchez ont proposé la création de centres fermés en Europe pour gérer les migrants débarquant en Méditerranée.



Le chef de l'État s'est déclaré favorable à des sanctions financières pour les pays réticents à accueillir des réfugiés. Le ministre italien de l'Intérieur, a lui vivement dénoncé "les insultes de l'arrogant président français." Matteo Salvini invite les donneurs de leçons à ouvrir leurs ports.

Concernant le LifeLine, qui navigue actuellement en Méditerranée avec 230 migrants à bord, pas question qu'il accoste dans la péninsule italienne a indiqué le ministre de l'Intérieur dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le LifeLine, menacé de mise sous séquestre par l'Italie, se trouve à l'arrêt dans les eaux internationales, en attendant une solution diplomatique.

Coupe du Monde - L'Allemagne est toujours en vie mais il s'en est fallu de très peu. Menée 1 à 0 par la Suède à la pause, la Mannschaft a égalisé par Reus en début de deuxième période et c'est Tony Kroos qui a donné la victoire dans le temps additionnel.



Justice - Igor et Grichka Bogdanoff mis en examen pour abus de faiblesse. Cependant ils nient toute escroquerie et tentative d'escroquerie. "Nous n'avons pas perçu un seul euro".



International - En Turquie, 56 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les législatives et la présidentielle. L'actuel président Erdogan pourrait bien être contesté.