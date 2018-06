publié le 23/06/2018 à 19:22

Pour le dernier jour avant les élections présidentielles et législatives ce samedi 23 juin, l'actuel président turc Recep Tayyip Erdogan et son principal rival de l'opposition Muharrem Ince se sont affrontés dans des meetings à distance réunissant des millions de personnes à Istanbul.



Le vote de la capitale turque, plus grande ville du pays, sera décisif pour décider du résultat de l'élection. Muharrem Ince, candidat du Parti républicain du peuple, a enchainé ces derniers jours des meetings suivis par des centaines de milliers de personnes à Izmir et Ankara. À Istanbul, l'opposant à Erdogan a rassemblée une foule considérable. " Vous êtes 5 millions et la télévision d'État n'en a pas dit un mot. On a gagné.", a déclaré Ince lors de son meeting en appelant Erdogan à "se rendre à l'évidence devant la mobilisation et partir dignement."



À écouter également dans ce journal :

Faits divers - Un couple de la Drôme a été mis en examen après la mort, il y a plusieurs mois, de leur fillette de 16 mois, décédée en raison notamment de problèmes de dénutrition.

Tennis - Pour la première fois, une femme nommée capitaine de l'Equipe de France de Coupe Davis : Amélie Mauresmo succèdera l'an prochain à Yannick Noah.



Coupe du Monde - La Belgique est quasiment qualifiée pour les 8èmes de finale, après sa large victoire 5 buts à 2 sur la Tunisie.



Immigration - A la veille d'un sommet à Bruxelles, Emmanuel Macron s'est dit favorable à des sanctions financières envers les pays de l'Union qui refusent d'accueillir des migrants.