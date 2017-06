Le journal de 18h - Londres : un frigo à l'origine de l'incendie de la tour Grenfell

publié le 23/06/2017 à 18:25

Tout est parti d'un réfrigérateur défectueux. L'incendie qui a ravagé un tour de logements sociaux la semaine dernière à Londres, faisant au moins 79 morts, se serait déclenché au niveau du compartiment congélation d'un appareil de marque Hotpoint, fabriqué par le numéro un mondial de électroménager Whirlpool. Le ministre des Entreprises Greg Clark a souligné que l'appareil incriminé, de modèle FF175BP, était soumis à des tests approfondis pour déterminer pourquoi il avait pris feu et a appelé Whirlpool à remplacer "sans délai" tous les appareils de même marque s'il s'avère qu'ils présentent un danger.



Dans un communiqué, le groupe dont le siège est aux États-Unis, a affirmé avoir fait de ce problème une question prioritaire et a appelé tous les propriétaires de modèles FF175BP et FF175BG à se faire connaître auprès de ses services. 64.000 de ces modèles de réfrigérateurs ont été fabriqués entre 2006 et 2009, date à laquelle la production a été interrompue, selon le groupe.

À écouter également dans ce journal :

- Union européenne : Emmanuel Macron a échoué vendredi 23 juin à convaincre ses partenaires européens de la nécessité de laisser plus de pouvoir à Bruxelles pour contrôler les acquisitions étrangères dans l'Union européenne, notamment chinoises, afin de protéger les secteurs stratégiques.

- Paris : un bus de tourisme s'est encastré vendredi 23 juin vers 12h30 sous le pont Alexandre III, dans le centre de la capitale, faisant au moins quatre blessés. Selon les pompiers, l'un des quatre blessés se trouvait dans un état grave.



- Paris 2024 : à l'occasion de la Journée mondiale de l'olympisme le 23 juin, Paris a sorti le grand jeu et tenté une démonstration de force de l'engouement populaire derrière sa candidature à l'organisation des jeux Olympiques en 2024. La Seine a été mise en avant, avec différents sites disposés tout du long, sur une superficie de 250.000 m2. Sur dix grandes zones allant du Pont Sully au quai d'Orsay, en passant par la Place de l'Étoile transformée en vélodrome, Paris 2024 veut concrétiser l'idée phare de son concept: transformer la capitale en un véritable parc olympique.



- Terrorisme : Des attentats ont ensanglanté le dernier vendredi du mois sacré du ramadan au Pakistan, faisant plus de 25 morts et des dizaines de blessés, un bilan qui pourrait encore grimper selon les autorités. Un premier attentat à la mi-journée a fait au moins 13 morts devant un QG de la police au Baloutchistan, province instable du sud-ouest.



- Var : un enfant de cinq ans qui s'était retrouvé enfermé dans une voiture en plein soleil à La Seyne-sur-Mer, jeudi 22 juin, était dans un état critique vendredi, a-t-on appris auprès du parquet qui a ouvert une enquête.