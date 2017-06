JO 2024 : "Cela va être deux journées incroyables", déclare Tony Estanguet

publié le 22/06/2017 à 23:09

Alors que la France est en compétition avec Los Angeles pour organiser les Jeux Olympiques de 2024, les journées Olympiques débutent vendredi 23 juin à Paris. Objectif : plonger Paris et les Parisiens dans l'atmosphère des Jeux olympiques et mettre en avant l'engouement de la France pour la candidature. "C'est pour donner un avant goût de notre projet des jeux de Paris 2024", explique Tony Estanguet, coprésident de l'organisation. 33 sports seront ainsi présentés autour de la tour Eiffel, des Invalides, du Grand Paris et des Champs-Élysées. Une piste d'athlétisme sera également mise en place sur la Seine. "Cela va être deux journées incroyables", promet le multiple champion olympique.



La Seine sera ainsi "le trait d'union" de ce parc olympique, dont le point central se situera au niveau du pont Alexandre III. "On sait que grâce aux Jeux, on pourra se baigner dans la Seine en 2024. Dès demain, on pourra courir sur la Seine !" Pour l'ensemble du comité d'organisation, ces journées olympiques sont un nouveau test grandeur nature, afin de marquer des points pour le jury. "C'est une formidable occasion de montrer à quel point il y a une ferveur, une envie collective de soutenir ce projet", poursuit Tony Estanguet. Le 13 septembre 2017, le jury décidera entre Paris et Los Angeles pour l'organisation des JO 2024.