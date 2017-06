EN IMAGE - Un spectaculaire incendie ravage une tour d'habitation à Londres

publié le 14/06/2017 à 17:52

Un important incendie s'est déclaré dans une tour d'habitation à Londres dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin. Deux cents pompiers ont lutté contre les flammes dans cet immeuble de 27 étages dans l'ouest de la capitale anglaise, mercredi matin. D'après le dernier bilan des services de secours, "au moins 6 morts" et 50 blessés sont à déplorer.



La police britannique a également évoqué de nombreux disparus et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd une fois le feu éteint par les pompiers.