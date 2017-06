publié le 23/06/2017 à 14:00

Vous cherchez une occupation pendant vos insomnies ? Emmanuel Macron a la solution : écrire la préface d'un livre. C'est en effet ce qu'il a fait au soir de sa victoire, le 7 mai dernier. Le Parisien raconte dans son édition du 23 juin que le chef d'État tout juste élu, a profité de l'excitation encore palpable de sa victoire et de son discours prononcé au Louvre pour écrire "un texte de trois pages" entre 2 et 3 heures du matin. Emmanuel Macron a ainsi mis sa plume à disposition de Jean-Paul Huchon, qui a publié il y a quelques jours une biographie de Michel Rocard intitulée C'était Rocard.



Si Emmanuel Macron a accepté de participer à l'ouvrage, c'est peut-être parce que Jean-Paul Huchon a été un fervent soutien du président de la République durant la campagne présidentielle. Ce dernier était d'ailleurs présent au meeting du 10 décembre 2016 tenu porte de Versailles, et n'avait pas manqué de souligné le caractère "très rocardien" de l'événement mais aussi des idées de celui qui était encore candidat. Jean-Paul Huchon avait par exemple cité "la proposition d'augmenter la CSG pour compenser des baisses de charges".

Quant aux insomnies subies par le président de la République, elles semblent être récurrentes et dateraient même de son passage au ministère de l'Économie. L'Express raconte qu'à l'époque, François Hollande et Bruno Le Roux avaient tenté de définir les heures de sommeil du ministre, en comparant les heures à laquelle ils recevaient des SMS du locataire de Bercy. Ils étaient arrivés à la conclusion suivante : Emmanuel Macron ne dormait que trois heures par nuit.