Quel avenir pour le gouvernement Édouard Philippe II ?

publié le 22/06/2017 à 21:37

Une photo dans le parc de l'Élysée, un président et un Premier ministre au second rang... Le premier Conseil des ministres a eu lieu s'est déroulé jeudi 22 juin, après plusieurs jours de chamboulement politique. Le président de la République Emmanuel Macron a une nouvelle fois cassé les codes à l'issue du remaniement ministériel.



29 ministres font partie du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe depuis mercredi 21 juin, dont une partie était encore inconnue du monde politique il y a quelques semaines. Parmi les nouveaux visages : Nicole Belloubet, nouvelle ministre de la Justice, Florence Parly aux Armée, ou encore Stéphane Travert au portefeuille de l'Agriculture. 15 ministres sont des hommes, 14 sont des femmes et un peu plus de la moitié sont directement issus de la société civile. Une composition gouvernementale unique pour la Ve République. Est-ce une équipe de second couteau ? Peuvent-ils réussir à tenir le calendrier politique ?

On refait le monde avec :



- Christine Ockrent, journaliste

- Anne Rosencher, directrice-adjointe du magazine l'Express

- Denis Tillinac, écrivain

- Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury sur RTL