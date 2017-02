Donald Trump n'est pas le bienvenu à Buckingham Palace

Kate Middleton, le prince William et les autres membres de la famille royale n'ont pas que des bons souvenirs avec l'actuel président des États-Unis.

02/02/2017

Donald Trump n'est pas le meilleur ami de la famille royale britannique. Il faut dire qu'il n'a jamais été tendre ni délicat envers ses membres. À plusieurs reprises, il a réussi à se mettre à dos différentes têtes couronnées, que ce soit le prince Harry, le prince Charles ou encore Kate Middleton et son époux le prince William. Le peuple britannique s'est largement montré hostile à la visite proposée par la première ministre, Theresa May.



Une pétition qui a récolté près de deux millions de signatures pour l'annulation de l'invitation a même été étudiée au Parlement avant d'être rejetée, car "l'invitation a été envoyée et acceptée". Ce qui ne veut pas dire que Donald Trump et son épouse auront l'honneur de serrer la main des monarques. Car le chef d'État américain ne s'est pas fait que des amis dans la famille royale, à commencer par le prince Charles, féru d'écologie. Le point de vue de Donald Trump sur le réchauffement climatique et l'avenir de la planète n'a rien pour séduire le fils de la reine.

Lady Di, "une folle" avec qui il aurait bien couché

Les princes Harry et William n'ont pas non plus tellement de raisons d'apprécier Donald Trump, pour les mêmes raisons, mais aussi pour un douloureux souvenir personnel. Quelques semaines après la mort de Lady Diana, leur mère, le multimillionnaire avait répondu à une interview sur une radio américaine. Dans cet entretien, une déclaration avait particulièrement choquée les deux jeunes adolescents endeuillés. Donald Trump avait expliqué que, malgré le fait qu'elle était "folle, il aurait pu et il aurait voulu coucher avec elle", comme le rapporte le Daily Mail.



Avant sa mort, d'après une journaliste de la chaîne BBC, la princesse aurait été l'un des fantasmes de l'actuel chef de la première puissance mondiale. En août 2015, Selina Scott racontait au Sunday Times qu'après le divorce de Lay Di et du prince Charles, Donald Trump aurait largement insisté pour la conquérir en lui envoyant des gigantesques bouquets de fleurs, au point qu'elle aurait fini par se sentir harcelée.

Les photos seins nus de Kate Middleton légitimées par Trump

Pour Kate Middleton non plus, Donald Trump ne représente pas la plus fervent de ses admirateurs. La duchesse de Cambridge doit probablement se souvenir de l'été 2012 où il a tweeté à son sujet. À cette époque, une affaire de photos volées de l'épouse du prince William en train de bronzer seins nus ont fuité dans la presse.



Une actualité que le futur 45e président des États-Unis n'avait pas manqué de commenter dans sa subtilité légendaire. "Kate Middleton est super - mais elle ne devrait pas bronzer nue - elle peut s'en vouloir qu'à elle-même", avait-il d'abord posté avant de continuer : "Qui ne voudrait pas prendre les photos de Kate en train de bronzer nue et se faire beaucoup d'argent. Allez Kate !"

Pour toutes ces raisons, même si elle ne l'exprimera pas publiquement, car elle n'a pas le droit de dévoiler quelque opinion politique, la famille royale n'a certainement pas tellement envie de recevoir cordialement Donald et Melania Trump.