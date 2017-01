Kate Middleton et Meghan Markle se sont rencontrées

Après l'avoir présentée à son père et son frère, le prince Harry a invité sa petite-amie à rencontrer sa belle-sœur et sa nièce.

Crédit : AFP / SIPA Kate Middleton et Meghan Markle

par Cécile De Sèze publié le 17/01/2017 à 11:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Petit à petit, Meghan Markle fait son nid. La petite-amie du prince Harry se rapproche de plus en plus de la bague de fiançailles. Après avoir rencontré le prince Charles et le prince William, l'actrice américaine a pu être présentée à Kate Middleton, la précieuse belle-sœur du prince Harry. Les deux s'entendent en effet très bien et entretiennent une relation assez proche.



L'étape était donc cruciale, mais semble s'être bien déroulée, raconte The Sun. Selon le tabloïd anglais, les deux femmes se sont entretenues à Kensington Palace, en présence du prince William, mais aussi de la jeune princesse Charlotte. "Meghan et Harry sont allés à l'appartement de Kate. William était là aussi, elle a joué avec Charlotte qu'elle a adorée", relate le quotidien britannique.



Celle qui pourrait rejoindre la famille royale dans les années à venir n'avait pas oublié l'anniversaire de la duchesse de Cambridge le 9 janvier. Le lendemain de ses 35 ans, Kate Middleton a reçu, de la part de Meghan Markle, un petit carnet noir en cuir pour y écrire ce qu'elle souhaite. Tandis que l'amoureuse du prince Harry revient tout juste de Norvège, où ils ont tous les deux passé leurs premières vacances seuls ensemble.