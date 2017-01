Le nouveau président des États-Unis recevra la première ministre britannique vendredi 27 janvier et son homologue mexicain le 31 janvier.

Crédit : AFP / TIMOTHY A. CLARY Donald Trump lors d'une conférence de presse, le 11 janvier 2016

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 22/01/2017 à 05:35

À peine investi à la Maison Blanche, Donald Trump organise son agenda. Et c'est Theresa May qui aura l'honneur d'être la première chef d'État à être reçue par le 45e président des États-Unis. "Le président recevra son premier dirigeant étranger" lorsque la Première ministre britannique "viendra à Washington" vendredi 27 janvier, a déclaré samedi 21 janvier Sean Spicer, porte-parole du Républicain depuis la salle de presse de la Maison Blanche.



Dans un entretien accordé au Financial Times publié vendredi 20 janvier, Theresa May s'était déclarée confiante en l'avenir des relations entre Londres et Washington. "Je retire la conviction que nous sommes tous deux déterminés à faire progresser la relation spéciale entre nos deux pays et à travailler pour la prospérité et la sécurité de nos peuples des deux côtés de l'Atlantique", a-t-elle déclaré. Quelques jours avant sa prestation de serment, Donald Trump a quant à lui prédit que le Brexit serait "un succès" et annoncé qu'il voulait conclure "rapidement" un accord commercial avec le Royaume-Uni.

L'immigration au coeur des discussions entre Trump et Nieto

Ce sera ensuite au tour d'Enrique Peña Nieto d'être reçu à la Maison Blanche. Durant sa campagne, le magnat de l'immobilier s'est engagé à construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, financé par Mexico, à renvoyer les immigrés illégaux et à renégocier les accords commerciaux liant les deux pays pour défendre les emplois américains. Évoquant une conversation téléphonique entre Donald Trump et Peña Nieto, qu'il a par erreur qualifié de "Premier ministre", Sean Spicer a précisé qu'ils avaient convenu d'une rencontre le 31 janvier qui serait centrée sur "les échanges commerciaux, l'immigration et la sécurité".



Selon le compte-rendu de cet échange téléphonique par la présidence mexicaine, les deux hommes sont tombés d'accord pour promouvoir un "nouveau dialogue" bilatéral. Peña Nieto "a exprimé la volonté du Mexique de travailler (...) avec une approche faite de respect et de souveraineté", selon la même source. La Maison Blanche a fait savoir, en rendant publiques vendredi les premières orientations du programme du nouveau président Donald Trump, que les Etats-Unis quitteraient l'Accord nord-américain de libre-échange (Alena) qui les lie au Mexique et au Canada s'ils n'arrivaient pas à le renégocier.