Alors que le couple princier était en déplacement officiel pour soutenir leur collectif d'associations Head's Together, la duchesse de Cambridge n'a pas hésité à taquiner son époux et héritier de la couronne.

Crédit : Zak Hussein/SilverHub/SIPA Les trois membres de la famille royale se sont engagés dès avril 2016 pour le lancement de Heads Together

par Cécile De Sèze publié le 19/01/2017 à 11:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Kate Middleton n'a jamais caché son côté taquin. Surtout envers son mari. Elle l'a encore prouvé cette semaine en déplacement officiel avec le prince William et le prince Harry. Tous les trois sont venus défendre leur collectif d'associations Head's Together à l'approche du marathon de Londres mardi 17 janvier pour lequel les fonds récoltés sont reversés à des associations caritatives, dont celle soutenue par le trio royal.



Après des discours engagés de la part de Kate Middleton et du prince William, c'est le père d'un enfant atteint de TOC qui a pris la parole pour raconter sa rencontre avec le duc de Cambridge. L'occasion de partager une promesse que lui avait fait le prince William : courir au marathon au Kenya. Cette anecdote n'a pas manqué de faire réagir la duchesse, qui ne laisse jamais passer une raison de railler, gentiment, son époux. "Je le croirai quand je le verrai", a-t-elle rétorqué, moqueuse.



En avril dernier, Harry, William et Kate avaient mouillé le tee-shirt pour le lancement sportif de Heads Together, engagé pour la santé mentale. Tout au long de 2016, ils ont multiplié les efforts et les déplacements pour défendre leur cause. Le marathon de Londres sera organisé en avril prochain.