Quand Kate Middleton posait enfant pour l'entreprise familiale

Pour les 30 ans de la société de Carole et Michael Middleton, une photo inédite de l'enfance de Kate Middleton a été dévoilée.

Crédit : Chris Jackson / POOL / AFP Kate Middleton prenait la pose pour l'entreprise familiale dans les années 80

par Capucine Trollion publié le 23/01/2017 à 06:28

En 2017, les parents de Kate Middleton ont fêté les 30 ans de l'entreprise familiale : Party Pieces. Une société connue pour la vente d'articles de fête pour enfants. À cette occasion, les tracts de l'époque qui vantaient les mérites de Party Pieces ont été dévoilés. Et sur la photo, outre une Carole Middleton resplendissante, on découvre la jeune Kate, âgée de 7 ans. D'ailleurs, la ressemblance entre la mère et la fille est frappante. La photo date de 1989, lorsque Carole Middleton a décidé de créer son entreprise, après avoir travaillé pour la British Airways.



"Au fil des années, tous mes enfants ont joué un très grand rôle, que ce soit en posant pour le catalogue ou en développant de nouvelles catégories de la marque. James a créé nos gâteaux personnalisés, Catherine a initié la partie '1er anniversaire' et Pippa a développé le blog", explique la grand-mère de George et Charlotte sur le site Party Pieces, devenu une référence.

Crédit : Party Pieces Carole Middleton entouré de ses enfants en 1989. Kate est à droite

Carole Middleton continue dans son "edito" spécial 30 ans de remercier ses enfants, dont la dernière, Pippa se mariera au printemps prochain. "lls ont grandi avec moi alors que je travaillais et ont pu mesurer les exigences d'une affaire qui tourne et d'une maman qui travaille, et même s'ils ne sont pas aujourd'hui impliqués au quotidien dans l'entreprise, j'accorde toujours de la valeur à leurs idées et leur avis".