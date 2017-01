Kate Middleton et le prince William dévoilent leurs cadeaux loufoques

Le couple royal et leurs enfants reçoivent régulièrement des présents lors de leurs déplacements officiels à l'étranger.

C'est toujours agréable de recevoir des cadeaux. Quand on est membre de la famille royale britannique, et adulé par des millions de personnes à travers le monde, les présents pleuvent, notamment en voyage officiel.Kate et William n'en sont que trop familiers.



Le couple princier multiplie les visites à l'étranger pour représenter la couronne britannique et reçoit, à cette occasion, de nombreuses preuves de l'adoration dont ils sont l'objet. Des preuves qui se traduisent surtout par des cadeaux qui remplissent leurs valises tout au long du voyage. Ainsi, le site Hello dévoile quelques uns de ces dons. Parmi les plus insolites, une paire de lunettes de soleil qu'ils devront partager, un bougeoir, un panier de cosmétique, une canne et deux prises USB.



Leur progéniture n'est pas repartie bredouille de leur voyage au Canada non plus. Pour le prince George, des livres, des vêtements et plus surprenant, un lot de barrettes pour les cheveux. Quant à la princesse Charlotte, elle a surtout reçu des peluches mais aussi un jouet en forme de tiare, de la nourriture (deux lunch-boxes, deux boîtes gâteaux Granola, deux boîtes de barres de riz et quatre boîtes de céréales) et des aimants à mettre sur le réfrigérateur.